SANT’ANGELO ROMANO – Elezioni 2025, Antonio Cornacchia è il nuovo sindaco

Antonio Cornacchia detto Toni è il nuovo sindaco di Sant’Angelo Romano.

Al terzo tentativo il 55enne geometra riesce a conquistare lo scranno più alto doppiando lo sfidante Claudio Carolini alle elezioni comunali tenutesi ieri, domenica 24 maggio, e oggi, lunedì 25 maggio.

Claudio Carolini, 63 anni, il candidato sindaco sconfitto

Cornacchia ha infatti ottenuto 1.588 voti pari al 67,37% delle preferenze contro i 769 voti di Carolini pari al 32,63%.

Toni Cornacchia insieme ai candidati della Lista numero 1 “Tony Sindaco – Insieme per Sant’Angelo”

In Consiglio comunale il neo sindaco Toni Cornacchia avrà una maggioranza di 8 consiglieri eletti dalla Lista numero 1 “Tony Sindaco – Insieme per Sant’Angelo” che lo ha sostenuto: Cristiano Spagnoli (245 voti), Luana Di Marte (153), Jusi Ruggeri (153), Fabio Peretti (145), Massimiliano Gasbarri (140), Eleonora De Santis (140), Giulia Casciani “Ciccotti” (128) e Chiara Petrocchi (104).

I non eletti della Lista numero 1 “Tony Sindaco – Insieme per Sant’Angelo” sono: Franco Fraghì (96), Daniele Giardini (46), Claudio Fiorentino (30) e Sonia Ippoliti (23).

Claudio Carolini insieme ai candidati della Lista civica numero 2 “Progetto Sant’Angelo”

In Consiglio comunale la minoranza sarà composta da 5 consiglieri eletti della Lista civica numero 2 “Progetto Sant’Angelo”: si tratta dello stesso candidato sindaco sconfitto, il 63enne impiegato presso la Asl Roma 5 di Tivoli Claudio Carolini, di Angelo Vollera (154 voti), Luca Ravicini (142) e Antonella Panichi (120).

I candidati non eletti della Lista civica “Progetto Sant’Angelo” sono: Giovanni Amici (70), Domenico Sciullo (64), Diana Vasile (52), Samantha Giardini (20), Laura Laurentini (14), Sonia Quiliano (4) e Ettore Gentili (0).

Su 4.004 elettori a Sant’Angelo Romano i votanti sono stati 2.419 (60,41%).

Schede nulle: 48 – Schede bianche: 14 – Schede contestate: 0.

Antonio Cornacchia detto Toni, 55 anni, geometra

Il nuovo primo cittadino Antonio Cornacchia ha una lunga esperienza politica.

E’ stato vice sindaco della sindaca Martina Domenici dal 2019 al 2024 e assessore ai Lavori pubblici e al Bilancio dal 2014 al 2019 durante il primo mandato della Domenici. Cornacchia è stato eletto per la prima volta consigliere comunale nel 2009 e per 5 anni è stato in opposizione all’allora sindaco Mario Mascetti contro il quale aveva perso la sfida elettorale.

Alle elezioni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 Toni Cornacchia si era candidato per la seconda volta a sindaco sostenuto dalla lista “Per Sant’Angelo Romano Tony sindaco”, ma non era andato oltre le 1197 preferenze, attestandosi al 48,31%.

A vincere la sfida con 1281 preferenze pari al 51,69% dei voti fu il compianto sindaco Attilio Cornacchia sostenuto dalla lista “Sant’Angelo nel Cuore”. Attilio Cornacchia è deceduto all’età di 72 anni il 30 ottobre 2024, appena 4 mesi dopo l’elezione (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).