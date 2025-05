GUIDONIA – Rissa in piazza, arrivano i carabinieri e le ambulanze

Botte da orbi nella serata di oggi, lunedì 26 maggio, a Villanova di Guidonia.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le ore 21 la centralissima piazza San Giuseppe Artigiano è stata trasformata in un ring tra due fazioni opposte di ragazze e ragazzi, per la maggior parte italiani.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie di carabinieri che hanno immediatamente ripristinato l’ordine pubblico.

E’ stato necessario anche l’intervento delle ambulanze del 118 per medicare i feriti.