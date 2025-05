TIVOLI – Una targa in ricordo di Paolo Carosi, calciatore e allenatore della Lazio

Tivoli onorerà la memoria di un vero tiburtino. Un simbolo dello sport e della lazialità.

Lo annuncia l’amministrazione comunale in un comunicato diffuso oggi, venerdì 30 maggio.

Una immagine del Parco Adrianella

Al Parco Adrianella, sabato 31 maggio alle 11:30, sarà inaugurata la targa dedicata a Paolo Carosi, storico calciatore e allenatore che ha onorato la maglia biancoceleste sia in campo che in panchina.

“Un gesto – si legge nel comunicato stampa – per onorare la memoria di un campione che, in passato, ha portato in alto il nome di Tivoli all’interno del mondo dello sport.

L’apposizione della targa avverrà in occasione della Festa dello sport, nel quale saranno celebrati i 125 anni della Polisportiva Lazio, simboleggiando quanto – anche l’Amministrazione – voglia sottolineare il legame eterno che unisce “il barone” con la squadra capitolina”.