MONTECELIO – Città più sicura: telecamera installata e sabotata dopo 24 ore

Vandali in azione in piazza Bruno Buozzi, a Montecelio, il Borgo medievale del Comune di Guidonia.
Nel mirino è finita la telecamera di videosorveglianza installata dall’amministrazione comunale per la sicurezza dei cittadini.
Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’impianto era stato allestito non più tardi di venerdì 3 luglio a ridosso dell’area di servizio Ip.
Stamane, domenica 5 luglio, i passanti hanno notato che i fili elettrici erano stati recisi di netto.