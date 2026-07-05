MONTECELIO – Città più sicura: telecamera installata e sabotata dopo 24 ore

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 5 Luglio 2026

Vandali in azione in piazza Bruno Buozzi

Vandali in azione in piazza Bruno Buozzi, a Montecelio, il Borgo medievale del Comune di Guidonia.

Nel mirino è finita la telecamera di videosorveglianza installata dall’amministrazione comunale per la sicurezza dei cittadini.

 

 

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’impianto era stato allestito non più tardi di venerdì 3 luglio a ridosso dell’area di servizio Ip.

 

 

Stamane, domenica 5 luglio, i passanti hanno notato che i fili elettrici erano stati recisi di netto.

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  MENTANA FONTE NUOVA – Lotto, due terni da 13 mila euro l’uno

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 