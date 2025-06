MONTEROTONDO - Scontro frontale moto-auto sulla Salaria: due feriti in ospedale

Drammatico incidente stradale ieri pomeriggio, sabato 7 giugno, in via Salaria a Monterotondo Scalo.

Il bilancio è di due feriti ricoverati in ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le ore 13,15 all’altezza del civico 134 della via Salaria in un tratto di strada.

Stando ai primi rilievi effettuati dalla Polizia Locale di Monterotondo, un 30enne italiano viaggiava in sella ad una moto Ktm in direzione Roma, mentre sulla corsia opposta in direzione Rieti procedevano una Dacia Sandero e una Alfa Romeo 147, guidate rispettivamente da una 32enne e da un 66enne, entrambe italiani.

L’esatta dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti diretti dal Comandante Michele Lamanna, anche sulla scorta di eventuali immagini registrate dalle telecamere presenti presso le attività commerciali della zona.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la Dacia stesse svoltando a sinistra per accedere ad un parcheggio e che un quarto veicolo, non identificato e diretto verso Roma, si sia fermato per permette alla 32enne di effettuare la manovra nel tratto con la striscia continua.

Proprio in quel momento è sopraggiunta la moto Ktm diretta a Roma, che avrebbe sorpassato il veicolo fermo impattando contro la ruota posteriore destra della Dacia e rimbalzando successivamente contro l’Alfa Romeo, che seguiva la Dacia.

Il 30enne è stato sbalzato dalla sella e si è schiantato sul parabrezza della “147”: un impatto violentissimo a giudicare da come sono ridotti i veicoli.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale, è stato necessario chiudere la via Salaria per effettuare i rilievi e la pulizia del manto stradale.

Il 66enne alla guida dell’Alfa Romeo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Sant’Andrea di Roma, mentre il 30enne motociclista è stato accompagnato al pronto soccorso del “Santissimo Gonfalone” di Monterotondo e successivamente trasferito anche lui al Sant’Andrea.

Entrambi i feriti sono in codice rosso e sono ancora in corso gli accertamenti sanitari.

Illesa la 32enne al volante della Dacia Sandero.

Per tutti e tre i conducenti sono stati richiesti all’ospedale Sant’Andrea accertamenti su eventuale abuso di alcool e/o droga, ma le risposte ancora non sono pervenute.

Al momento i tre mezzi non marcianti sono affidati in custodia in attesa che i sanitari sciolgano le rispettive prognosi dei feriti.