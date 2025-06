MONTEROTONDO – Due lecci tagliati d’urgenza sulla terrazza del Pincetto

Stamane, lunedì 30 giugno, a Monterotondo è stato effettuato un intervento d’urgenza sulla terrazza del Pincetto, a seguito del crollo di una branca di uno dei cinque lecci presenti.

Secondo un comunicato dell’amministrazione comunale, l’intervento ha riguardato anche un secondo albero considerato a rischio e il monitoraggio di un terzo.

“Gli alberi in questione – si legge nella nota di Palazzo Orsini – erano già attenzionati e compresi nel Piano di intervento d’abbattimento programmato per deterioramento e possibile pericolosità, redatto dagli Uffici sulla base delle perizie di agronomi incaricati.

L’intervento complessivo prevedeva già la sostituzione degli stessi alberi con piante della stessa specie arborea. Tale ripiantumazione sarà effettuata in autunno non essendo l’estate la stagione adatta”.

“Lo stesso piano – si legge sempre nel comunicato dell’amministrazione comunale di Monterotondo – tiene conto dello stato di salute e delle reali possibilità d’intervento rispetto all’intero patrimonio arboreo cittadino, evidenziato dal censimento totale delle circa 1650 alberature a livello stradale e di quelle delle aree pubbliche in corso di completamento, corredato dalle relative e puntuali analisi fitostatiche.

L’impegno è quello non solo di sostituire gli alberi i quali, per evidenti ragioni di sicurezza, devono essere abbattuti qualora non vi siano margini efficaci di terapie conservative, ma di aumentare notevolmente il numero complessivo, come previsto nel Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima e come da indirizzi della Giunta comunale, approvati nell’autunno dello scorso anno con delibera proposta dall’Assessorato Urbanistica e Ambiente”.