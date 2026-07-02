Finto cieco deruba i viaggiatori sui treni: 68enne denunciato

Si avvicinava alle vittime con occhiali scuri e bastone bianco, simulando un aspetto indifeso.

E se qualcuna di esse lo scopriva, lui aveva già la risposta pronta: “Mi scusi ma non ci vedo…”.

Gli è andata sempre bene, fino a quando i carabinieri lo hanno scoperto.

Così i militari del Nucleo Roma Scalo Termini hanno denunciato un 68enne romano, senza occupazione e con precedenti, gravemente indiziato dei reati di furto con destrezza e porto di armi.

A seguito delle denunce delle vittime, i Carabinieri hanno iniziato ad indagare e, grazie all’attenta analisi dei video delle telecamere di sicurezza della stazione Termini, hanno scoperto l’ingegnoso e singolare modus operandi dell’indagato: indossando occhiali da sole scuri e utilizzando un bastone bianco telescopico, l’uomo si fingeva non vedente per avvicinarsi indisturbato alle vittime per poi derubarle.

L’uomo è gravemente indiziato di essere riuscito a mettere a segno almeno due furti, rubando uno smartphone, una valigetta 24 ore e un trolley ai viaggiatori presenti nello scalo ferroviario.

Dopo essere riusciti a dare un volto all’uomo, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini lo hanno bloccato all’interno dello scalo ferroviario.

Durante la perquisizione, il 68enne è stato trovato in possesso di 4 coltelli, tutti sequestrati per cui oltre che di furto aggravato dovrà rispondere anche di porto di armi.