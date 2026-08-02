TIVOLI – Individuato il presunto rapinatore della tabaccheria: denunciato a piede libero

E’ stato individuato il presunto autore della rapina messa a segno ieri mattina, sabato primo agosto, alla tabaccheria al civico 43 di viale Nicolò Arnaldi, nel Centro di Tivoli, a pochi metri dal locale Tribunale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, si tratta di L. D. P., un 40enne italiano già noto alle forze dell’ordine rintracciato nel tardo pomeriggio di ieri dagli agenti del Commissariato di Tivoli.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per rapina aggravata e non arrestato per scaduta flagranza di reato.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte, la rapina è stata messa a segno verso le ore 12.

Il rapinatore italiano ha fatto irruzione con una pistola in pugno e ha minacciato l’anziana tabaccaia di consegnare l’incasso di circa 500 euro, dopodiché è fuggito non prima di averla spintonata e scaraventata sul pavimento.

Pare che un passante abbia pedinato il malvivente in fuga a piedi per un tratto di strada, ma il bandito sarebbe riuscito a far perdere le sue tracce.

Gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Tivoli hanno subito avviato le ricerche anche sulla base delle delle testimonianze e delle immagini registrate dalle telecamere degli impianti di videosorveglianza della zona.

L. D. P. è stato rintracciato e i poliziotti avrebbero rinvenuto gli abiti utilizzati per la rapina.