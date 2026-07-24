CAPENA – Acqua sporca dai rubinetti di casa

Acqua sporca dai rubinetti di casa.
Va avanti così da ieri sera, giovedì 23 luglio, in alcune zone del Comune di Capena.
Per questo stamane l’amministrazione comunale attraverso la pagina Facebook istituzionale ha lanciato un appello pubblico ai cittadini invitandoli a segnalare eventuali disservizi al numero verde di emergenza guasti 800130355, in modo da consentire ad Acea di valutare con maggiore precisione l’entità del problema e intervenire tempestivamente.
In un comunicato l’amministrazione informa che nella tarda serata di ieri alcuni cittadini hanno segnalato l’anomalia, per cui è stato immediatamente contattato telefonicamente il Responsabile Tecnico di Acea, “il quale – si legge nella nota – ha verificato tempestivamente se vi fossero segnalazioni di emergenza attive e ha predisposto, per questa mattina, i controlli necessari con le squadre di emergenza territoriali che stanno già lavorando”.
Nel comunicato il Comune di Capena informa inoltre che anche in Colle del Fagiano vi è una situazione di carenza idrica ed è già stata sollecitata la ditta che gestisce l’acquedotto per il comune per un immediato controllo atto a stabilire l’intervento da effettuare.