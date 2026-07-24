CAPENA – Acqua sporca dai rubinetti di casa

Per questo stamane l’amministrazione comunale attraverso la pagina Facebook istituzionale ha lanciato un appello pubblico ai cittadini invitandoli a segnalare eventuali disservizi al numero verde di emergenza guasti 800130355, in modo da consentire ad Acea di valutare con maggiore precisione l’entità del problema e intervenire tempestivamente.

In un comunicato l’amministrazione informa che nella tarda serata di ieri alcuni cittadini hanno segnalato l’anomalia, per cui è stato immediatamente contattato telefonicamente il Responsabile Tecnico di Acea, “il quale – si legge nella nota – ha verificato tempestivamente se vi fossero segnalazioni di emergenza attive e ha predisposto, per questa mattina, i controlli necessari con le squadre di emergenza territoriali che stanno già lavorando”.