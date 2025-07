MARANO EQUO – Street Food e Cover band di Vasco, 883 e Cremonini

Evento gratuito domenica 3 agosto in piazza Dante a Marano Equo, Borgo di circa 800 abitanti nella Valle dell’Aniene.

A partire dalle ore 18 sarà aperto lo stand Street Food “Mordi e Fuggi Mauretto” con specialità deliziose da gustare al volo: pizze, panini, porchetta di Ariccia, mortadella e salame, supplì per ogni palato, trippa fritta e patatine fritte.

Alle 21,30 va in scena “Made in Italy”, un medley di successi di 883, Vasco Rossi e Cesare Cremonini, in unico show live per cantare a squarciagola!