GUIDONIA – L’ultimo saluto a Franco Verderosa nella chiesa di Villanova

Saranno celebrati stamane, sabato 26 luglio, alle ore 11, nella chiesa di San Giuseppe Artigiano di Villanova di Guidonia, i funerali di Franco Verderosa, 66anni, il noto imprenditore di Campolimpido di Tivoli rimasto vittima del tragico incidente stradale con il suo furgone aziendale avvenuto lunedì 21 luglio in via Tivoli, nel territorio comunale di Gallicano (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Franco Verderosa, 66enne di Campolimpido di Tivoli, co-titolare de “La Verderosa Srl”

Franco Verderosa ha lasciato in un immenso dolore la moglie Giuliana, i figli Martina e Pierluigi, l’amato nipote Francesco e tre fratelli i quali, per essere assistiti, fare piena luce sui tragici fatti e ottenere giustizia, attraverso l’Area Manager per il Lazio e responsabile della sede di Roma, Angelo Novelli, si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini.

Il furgone condotto da Franco Verderosa soccorso dai vigili del fuoco

In un comunicato stampa Studio3A-Valore S.p.A. spiega che il Pubblico Ministero della Procura di Tivoli, Arianna Armanini, titolare delle indagini, non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia sulla salma del 66enne, essendo evidente che il decesso, avvenuto poche ore dopo al Policlinico Gemelli, dov’era stato trasportato in condizioni disperate, è stato dovuto unicamente ai gravissimi politraumi riportati in seguito al sinistro, e giovedì ha rilasciato il nulla osta alla sepoltura dando così modo ai familiari di fissare le esequie.

Stando sempre al comunicato di Studio3A-Valore S.p.A. il pubblico ministero ha iscritto nel registro degli indagati i nomi dei conducenti degli altri due veicoli – un altro furgone e una auto – coinvolti nel tragico scontro.

Franco Verderosa era conosciuto e stimato in tutta la zona soprattutto per la sua attività imprenditoriale, l’omonima fabbrica di serramenti di Palestrina che aveva fondato con i fratelli Rocco e Massimo e che mandava avanti con impegno, sacrifici e successo.

Stamattina saranno in tantissimi a dargli l’ultimo saluto nella chiesa di Villanova di Guidonia.