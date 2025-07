D’estate il Borgo si riempie di visitatori e turisti, così il volume del traffico veicolare aumenta in modo considerevole.

Per questo scatta il divieto di sosta e transito nel Centro storico di San Polo dei Cavalieri.

Il sindaco di San Polo dei Cavalieri Simone Mozzetta

Lo stabilisce l’ordinanza numero 46 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata oggi, martedì 29 luglio, dal sindaco Simone Mozzetta.

Il provvedimento dispone l’istituzione temporanea del divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, per tutte le categorie di veicoli in Piazza Guglielmo Marconi, Via dei Cavalieri, Largo dei Lincei, Piazza Giuseppe Garibaldi, Via Ortaggio e Via di Sottobacco.

L’ordinanza entrerà in vigore dalle ore 8:00 di venerdì 1 Agosto alle ore 02:00 del 31 Agosto.

In deroga ai divieti imposti, è consentito:

– il carico e scarico delle merci dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30;

– il transito ai veicoli autorizzati a servizio dei disabili;

– il transito ai veicoli delle Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco e Ambulanze.