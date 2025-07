Un nuovo centro residenziale sulle pendici intorno a Marcellina.

E’ il Programma Integrato Convenzionato di iniziativa privata denominato “Via Gramsci – Località Macchiamiccia” presentato al Comune di Marcellina da Antonio De Paola, Giuseppe De Paola e Bernardina De Paola, proprietari di un’area di 16.484 metri quadrati.

La proposta prevede una procedura di variante al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) in quanto si tratta di un ambito non individuato dalle attuali previsioni contenute dallo strumento urbanistico comunale.

Per questo ieri, martedì 29 luglio, con la determina numero 76 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - il Responsabile dell’Area Tecnica Marco Camacci ha avviato una conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, invitando a partecipare i soggetti e le amministrazioni coinvolte nella proposta di Programma Integrato Convenzionato di iniziativa privata.

Le amministrazioni coinvolte sono: la Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Soprintendenza Archeologia, Acea S.p.a., Enel S.p.a., Snam rete Gas S.p.a., Telecom Italia S.p.a. e Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili.

La Conferenza dei Servizi dovrà decidere la sostenibilità ambientale ed edilizia-urbanistica dell’intervento, dopodiché spetterà al Consiglio comunale l’approvazione del Piano Integrato.

La nuova Lottizzazione convenzionata è prevista in un’area di circa un ettaro e mezzo compresa tra via Gramsci e la strada Comunale Via Generale Cantore verso monte.