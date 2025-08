PISONIANO – Sabato 9 agosto torna la Sagra del Frittello al Fiore di Zucca: è la 46ª edizione

Ad agosto, si sa, c’è voglia di leggerezza, buon cibo e serate da passare all’aperto. E in questo clima di festa torna un appuntamento che da oltre quarant’anni è sinonimo di tradizione e convivialità: la Sagra del Frittello al Fiore di Zuccadi Pisoniano, giunta quest’anno alla sua 46ª edizione.

L’appuntamento è per sabato 9 agosto, a partire dalle 19, presso l’edificio Scolastico all’ingresso del paese, punto di ritrovo per residenti, visitatori e appassionati delle sagre autentiche.

Un profumo che sa di casa

Chi è già stato a Pisoniano in occasione della sagra lo sa bene: il profumo dei frittelli al fiore di zucca, appena fritti e croccanti, si sente già dalla strada. È un profumo che richiama ricordi d’infanzia, ricette di nonne e zie, estati passate tra tavolate lunghe e risate sincere.

Ma oltre ai frittelli, ci sarà molto di più: panini con porchetta, salsiccia e würstel, supplì filanti, patatine, dolci e il sempre gradito cocomero fresco. Una proposta semplice, popolare, ma irresistibile, pensata per far felici grandi e piccoli.

Una serata da vivere tutta

E mentre si gusta qualcosa di buono, ci si prepara a vivere anche una serata musicale speciale. Sul palco salirà Paolo Pietroletti & The Blues Way, direttamente dal talent The Voice Senior. Con la loro energia e le loro sonorità blues-soul, daranno ritmo alla notte e faranno ballare tutti sotto il cielo d’agosto, magari mentre cadono anche le prime stelle della notte di San Lorenzo.

Per chi viene da fuori, la sagra può essere anche un’ottima occasione per scoprire Pisoniano, piccolo borgo a pochi chilometri da Tivoli. Poco conosciuto ma affascinante, il paese custodisce scorci pittoreschi, vicoli silenziosi e una storia che risale all’antica Roma.

Lo sapevi?

Il nome “Pisoniano” pare derivi da una famiglia patrizia romana, i Pisoni, che secondo alcune fonti avrebbero avuto qui le loro terre. Il borgo è circondato da sentieri panoramici perfetti per passeggiate al tramonto o al mattino presto. Ogni anno, la sagra del frittello richiama visitatori da tutto il Lazio, attratti dalla genuinità dell’evento e dall’atmosfera autentica che si respira solo nei piccoli centri.

Se non ci sei mai stato, questa è l’occasione giusta. Se invece sei un habitué, sai già cosa aspettarti: buon cibo, musica, chiacchiere, e quella sensazione di sentirsi a casa anche solo per una sera.