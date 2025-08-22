SERIE C – Il Guidonia pareggia a Perugia 0-0

Esordio storico e incoraggiante per il Guidonia Montecelio 1937 FC, che nella sua prima partita tra i professionisti conquista uno 0-0 sul campo del Perugia.
Un punto che vale oro per i ragazzi di Ciro Ginestra, capaci di affrontare con ordine e compattezza una squadra esperta e attrezzata.
La gara è stata equilibrata, ma l’occasione più clamorosa è stata dei rossoblù: al 23′ Bernardotto si presenta sul dischetto per un calcio di rigore ma spreca tutto facendosi parare il penalty. Un errore pesante, ma che non cancella la buona prestazione complessiva del Guidonia.
Nel corso della gara, i guidoniani hanno mostrato attenzione difensiva e buona organizzazione tattica.
Il Perugia ha provato a spingere soprattutto nel secondo tempo, ma senza mai impensierire seriamente Stellato.
Per il Guidonia resta un debutto positivo, non solo per il risultato ma per l’atteggiamento: il carattere, l’equilibrio e la voglia di lottare lasciano ben sperare per il prosieguo della stagione.
(Daniele Di Cerbo)