CALCIO – Guidonia Montecelio 1937 Fc: debutto storico in Serie C

Sport, Tiburno Quotidiano / 22 Agosto 2025

Perugia – Guidonia Montecelio: prima storica tra i professionisti per i rossoblù. Fischio d’inizio alle 21:15.

Stasera alle 21:15 allo stadio Renato Curi si alza il sipario su Perugia – Guidonia Montecelio, gara attesissima per l’esordio tra i professionisti del club laziale. Un palcoscenico prestigioso per i ragazzi di Ciro Ginestra, che affrontano una delle formazioni più attrezzate del girone.

Le probabili formazioni:
Perugia (4-3-3): Gemello; Giunti, Dell’Orco, Riccardi, Giraudo; Tumbarello, Torrasi, Joselito; Kanoute, Montevago, Matos.
Guidonia Montecelio (3-5-2): Stellato; Esempio, Mulè, Cristini; Zappella, Santoro, Sannipoli, Mastrantonio, Errico; Spavone, Bernardotto.

Curiosità:
Per il Guidonia si tratta della prima gara ufficiale tra i professionisti. In panchina siede Ciro Ginestra, ex attaccante del Perugia nella stagione 2006/07, oggi pronto a guidare i rossoblù in questa nuova avventura.

Dove vederla:
Diretta su Sky Sport Calcio e streaming su NOW e Sky Go dalle 21:15.

(Daniele Di Cerbo)

