CALCIO – Guidonia Montecelio 1937 Fc: debutto storico in Serie C

Stasera alle 21:15 allo stadio Renato Curi si alza il sipario su Perugia – Guidonia Montecelio, gara attesissima per l’esordio tra i professionisti del club laziale. Un palcoscenico prestigioso per i ragazzi di Ciro Ginestra, che affrontano una delle formazioni più attrezzate del girone.
Le probabili formazioni:
Perugia (4-3-3): Gemello; Giunti, Dell’Orco, Riccardi, Giraudo; Tumbarello, Torrasi, Joselito; Kanoute, Montevago, Matos.
Guidonia Montecelio (3-5-2): Stellato; Esempio, Mulè, Cristini; Zappella, Santoro, Sannipoli, Mastrantonio, Errico; Spavone, Bernardotto.
Curiosità:
Per il Guidonia si tratta della prima gara ufficiale tra i professionisti. In panchina siede Ciro Ginestra, ex attaccante del Perugia nella stagione 2006/07, oggi pronto a guidare i rossoblù in questa nuova avventura.
Dove vederla:
Diretta su Sky Sport Calcio e streaming su NOW e Sky Go dalle 21:15.
(Daniele Di Cerbo)