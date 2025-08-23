Nel quartiere per tutti era “Er Presidente”.

Per oltre un decennio Renato Pagliaroli è stato un punto di riferimento per i tanti giovani appassionati di calcio a Borgonovo, frazione alla periferia del Comune di Tivoli.

E ha continuato ad essere molto attivo nel tessuto sociale anche dopo la fine del sogno della squadra di calcio del quartiere.

Per questo domenica 31 agosto presso lo stadio Ocres Moca di Villalba di Guidonia si terrà il primo Memorial Renato Pagliaroli.

A partire dalle ore 18 in campo scenderanno il “Rieti Fc 1936”, “Atletico Ardea” e la “Asd Villalba Ocres Moca 1952”.

Nato a Terracina nel 1943, all’età di 18 anni Renato Pagliaroli si trasferì nell’allora Bagni di Tivoli. Sempre attivo e conosciuto da tutti soprattutto nella frazione di Borgonovo, verso la fine degli anni ‘70 fondò l’omonima squadra di calcio con i colori nero-verde che per quasi un decennio militò in Seconda Categoria e nei diversi campionati giovanili.

Nonostante non avesse un proprio campo sportivo ed essendo costretto a migrare tra il campo della “Ocres Moca” di Villalba e lo stadio di Tivoli Terme oggi intitolato a Giancarlo Ferrari, il “Borgonovo” divenne un punto di riferimento per i tanti giovani del posto che, ancora oggi, nonostante i tanti anni passati ricordano con piacere la squadra nero-verde e il suo Presidente.

Ad inizio anni ‘80 Pagliaroli sciolse la società poiché non si riusciva a costruire un impianto sportivo proprio. Nonostante ciò, “Er Presidente” ha continuato ad essere molto attivo nel tessuto sociale di Bagni di Tivoli e Borgonovo fino alla morte improvvisa nel 2016.

A distanza di 9 anni dalla scomparsa resta un ricordo indelebile e i figli vengono indicati come “I figli del Presidente”.