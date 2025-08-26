Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Monterotondo organizza un Corso di Formazione per Volontari.
Il prossimo 2 ottobre verrà presentata l’iniziativa promossa dalla Cri eretina, presieduta da Fabiola Corbelli, divenuta Comitato dal 2020, con oltre 100 soci, ma presente sul territorio di Monterotondo dal 2004 con numerose attività e iniziative nel settore della salute, dell’inclusione sociale, della protezione civile, formazione, progetti nelle scuole, donazione sangue.
Entrare a far parte della famiglia della Croce Rossa Italiana è molto semplice.
Basta aver sempre sognato di fare la differenza nella vita delle persone e voler apprendere nuove conoscenze.
Per partecipare al Corso di Formazione per Volontari della Cri non servono competenze particolari.
Per dare il proprio contributo nelle diverse attività i volontari acquisiranno col tempo tutte le informazioni necessarie nell’ambito del programma di formazione di CRI.
La lezione di presentazione del Corso si terrà giovedì 2 ottobre, gli interessati possono partecipare senza impegno e poi decidere di iscriversi.
Sarà l’occasione giusta per conoscere il mondo della Cri e rispondere a tutte le domande.
Per info:
– 331 2345130
– formazione@crimonterotondo.org
Social:
https://www.facebook.com/MonterotondoCRI
Instagram https://www.instagram.com/crimonterotondo/
Tik Tok https://www.tiktok.com/@crimonterotondo
You Tube https://www.youtube.com/@cri-comitatodimonterotondo9618