GUIDONIA – Greta Stazi è “Miss Guidonia 2026”

di Francesca Romana Severini

È Greta Stazi la vincitrice della sesta edizione del concorso di “Miss Guidonia”, andata in scena ieri sera, venerdì 3 luglio, a Villa Mura.

Sul podio anche Sayuri Dallu, seconda classificata, e Mia Littarru, terza, che ha conquistato anche la fascia di Miss Social 2026.

Le dieci finaliste di “Miss Guidonia 2026”

Le dieci finaliste si sono sfidate in quattro uscite: abito da sposa, abito da sera, tenuta sportiva e bikini nero.

Oltre alle vincitrici, in gara c’erano: Eleonora De Angelis, Cristina Petrakovych, Aurora Magliozzi, Giulia Bernardini, Gaia Ruggeri, Beatrice Cianfarani e Mihaela Roxana Aioanei.

Greta Stazi, studentessa di 17 anni, è “Miss Guidonia 2026”

Al termine delle sfilate la giuria ha incoronato Greta Stazi.

La vincitrice, 17 anni e studentessa, ha spiegato ai microfoni di Tiburno.Tv il motivo della sua partecipazione.

«Ho scelto di partecipare perché mi è sempre piaciuto il mondo della moda.

Per ognuno i concorsi di bellezza hanno un significato diverso.

Per me essere qui oggi è un traguardo importante, perché sono una persona molto timida e questa esperienza mi ha aiutata ad affrontare la paura».

Sul futuro ha le idee chiare: sogna di diventare giornalista sportiva.

La dedica per la vittoria è andata alla sorella: «Mi ha sempre sostenuta».

Sayuri Dallu, studentessa di 18 anni, seconda classificata

Seconda classificata Sayuri Dallu, 18 anni, anche lei studentessa.

«Sono contenta di questo secondo posto.

Non avevo aspettative, volevo solo vivere un’esperienza nuova. Sono felice per Greta perché è una ragazza molto bella, dentro e fuori.

Dedico questo risultato alla mia famiglia che, nonostante gli impegni di lavoro, è stata presente e mi ha sostenuta per tutta la serata».

La diciottenne ha poi parlato dei suoi progetti: «Vorrei diventare pilota come mio padre. È lui che mi ha trasmesso la passione per i viaggi».

Durante la serata ha raccontato anche il significato del suo nome: «È stato scelto da mio padre e in giapponese significa “piccolo giglio”. Amo trascorrere il tempo con la mia famiglia perché mi trasmette serenità».

Mia Littarru, studentessa di 16 anni, terza classificata e Miss Social 2026

Terza classificata Mia Littarru, 16 anni, studentessa, che ha ricevuto anche la fascia di Miss Social 2026. «Dedico questa fascia a mia madre.

È stata lei a iscrivermi al concorso e ha creduto in questo sogno più di me – ha raccontato – Credo che i concorsi di bellezza siano un modo per far capire a ogni donna quanto è bella».

A premiare le vincitrici è stato il sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, presente alla serata insieme agli organizzatori dell’evento.

Si chiude così l’edizione 2026 di Miss Guidonia, tra emozioni, sogni e paure superate.

Una serata che ha raccontato non solo la bellezza esteriore, ma anche il mondo interiore delle ragazze, fatto di speranze e ambizioni.

Con l’augurio che sia solo l’inizio di un percorso da coltivare, fatto di crescita e di quella bellezza autentica che nasce da dentro.