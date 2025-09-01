Ha iniziato a manifestare i primi segni di cedimento nel 2021, ma oggi si è creato un vero e proprio gradino sull’asfalto.

Frana la terra sotto il ponte di via dei Cioccati, strada di campagna nel Comune di Sant’Angelo Romano che collega la provinciale 24/A, meglio nota come via per Sant’Angelo, a Montecelio.

A segnalarlo alla redazione di Tiburno.Tv è un lettore residente nel borgo medievale della città dell’Aria.

Le fotografie inviate documentano un abbassamento della terra all’altezza dei giunti del ponte che sovrasta la strada d’accesso alle cave delle cementerie Buzzi-Unicem.

“Esiste un rischio concreto?”, si chiede il lettore di Montecelio.

Le verifiche spettano al Comune di Sant’Angelo Romano.