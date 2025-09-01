MONTEROTONDO – Pronto soccorso devastato, la solidarietà del sindaco agli operatori sanitari

In riferimento all’articolo MONTEROTONDO – Paziente devasta il pronto soccorso, dal sindaco di Monterotondo Riccardo Varone riceviamo e pubblichiamo:
Il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone
“Oggi, attorno a mezzanotte e quaranta, un paziente in forte stato di agitazione ha danneggiato la corsia del Pronto Soccorso del nostro ospedale, scagliandosi contro arredi e strumenti.
La vetrata dello sportello dell’Accettazione danneggiata dal paziente romeno
Voglio esprimere 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗮 𝗽𝗶ù 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁à 𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝘁𝘂𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗮 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝘀𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼, agli infermieri e agli operatori presenti, per il coraggio, la professionalità e la compostezza dimostrata in una situazione tanto difficile quanto inaspettata.
Medici, infermieri e operatori sanitari garantiscono ogni giorno un servizio essenziale, spesso in condizioni complicate.
A loro va tutta la mia vicinanza e la riconoscenza della nostra comunità”.
