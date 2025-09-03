Perde la corsa e danneggia il vetro del bus: denunciato

Lo scorso pomeriggio, in piazza Mancini, a Roma, un uomo, apparentemente senza motivo, ha lanciato una bottiglia di birra vuota contro un autobus di linea in partenza dal capolinea (linea ATAC 201), mandando in frantumi uno dei finestrini laterali e costringendo l’autista a far scendere tutti i passeggeri e interrompere la corsa.

Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma Trionfale che, raccolte alcune informazioni, sono riusciti a identificare l’uomo.

Secondo la ricostruzione, l’individuo – con problemi psichici – avrebbe dato in escandescenze perché non era riuscito a salire sull’autobus in tempo.

L’uomo, un 60enne senza fissa dimora, è stato quindi denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica in quanto gravemente indiziato dei reati di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.