FONTE NUOVA – Le voci delle star di Hollywood si raccontano nella Biblioteca comunale

Presentati dall’attore Adriano Squillante si racconteranno, tra live-performance e curiosissimi aneddoti, nomi d’eccezione del cinema e della tv nazionale tra cui Cinzia De Carolis (voce italiana di Courteney Cox, Madonna e doppiatrice della mitica Oscar in “Lady Oscar”), Gino La Monica (doppiatore di alcuni tra i più noti divi di Hollywood, da Robert Redford a Christopher Walken, da Richard Gere a Harrison Ford), Stefano Dori (voce italiana dell’airone nel film “Il ragazzo e l’airone” e di SpiderPunk in “Spider-Man: Across the Spider-Verse”), Mirko Cannella (doppiatore dei protagonisti di molte serie tv come Rio ne “La Casa di Carta” o di Kevin Levin in “Ben 10”), Manuel Meli (voce di Peeta Mellark nella saga di “Hunger Games”, Aladdin nel recente live-action, del Principe Joffrey de “Il Trono di Spade” e di Phineas in “Phineas e Ferb””) e i Raggi Fotonici (storici autori e interpreti di sigle tv per titoli come Digimon, Gumball, Hot Wheels, Grisù, Ape Maia, Fairy Tail) al secolo Mirko Fabbreschi, Laura Salamone e Dario Sgrò.

L’evento sarà l’occasione per conoscere i segreti delle voci dietro ai personaggi più amati del piccolo e del grande schermo.

Ma sarà anche il pretesto per celebrare la lunga storia professionale di alcuni dei presenti con l’assegnazione degli inediti Premi alla Carriera targati “Voci Oltre lo Schermo”!

EVENTO GRATUITO, accesso garantito fino a esaurimento posti.

È possibile prenotare alla mail museocantautori@fonte-nuova.it