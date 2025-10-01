Si chiama “Cage Warriors” ed è il più prestigioso evento europeo di MMA.

Gabriele Cera e Francesco Tumminello

Sabato 4 ottobre alle ore 19,30 sul ring del PalaPellicone di Ostia Lido tenterà la vittoria Gabriele Cera, il 36enne di Castel Madama campione internazionale di Mixed Martial Arts (MMA), che sarà impegnato nella sfida con Francesco Tumminello.

Il Sindaco di Castel Madama, Michele Nonni, e l’Assessore allo Sport, Stefano Scardala, hanno voluto esprimere il loro incoraggiamento e sostegno ufficiale all’atleta in rappresentanza di tutta la cittadinanza.

“Gabriele è un esempio di dedizione, disciplina e passione sportiva che onora il nostro paese – ha dichiarato il Sindaco Michele Nonni – Raggiungere un palcoscenico di tale importanza come il Cage Warriors è un traguardo eccezionale che testimonia l’impegno costante che ha messo nella sua carriera.

A nome di tutta Castel Madama, gli auguriamo di portare in alto il suo nome e quello della nostra comunità. Siamo tutti con te!”.

“Le arti marziali miste – ha aggiunto l’Assessore allo Sport, Stefano Scardala – sono uno sport che richiede grande forza fisica, ma soprattutto una straordinaria tenacia mentale.

La presenza di Gabriele in un evento di livello europeo come questo è motivo di grande orgoglio sportivo per Castel Madama. Sappiamo che darà il massimo.

Un grandissimo in bocca al lupo a Gabriele Cera per questo importante match!”.

L’Amministrazione comunale di Castel Madama invita tutti i concittadini a seguire l’incontro e a sostenere Gabriele in questa sfida fondamentale della sua carriera sportiva.