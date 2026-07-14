FONTE NUOVA – Inaugurata la Casa della Comunità

Questa mattina, martedì 14 luglio, è stata inaugurata la Casa della Comunità di Fonte Nuova, nuovo presidio della rete di assistenza territoriale della ASL Roma 5, realizzata nell’ambito della Missione 6 Salute del PNRR e in coerenza con il modello organizzativo delineato dal DM 77/2022.

Alla cerimonia sono intervenuti l’Assessore al Bilancio e alla Programmazione economica Giancarlo Righini, in rappresentanza del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Direttore Generale della ASL Roma 5 Silvia Cavalli e il Sindaco di Fonte Nuova Umberto Falcioni. Presenti anche l’Assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli, la Direzione strategica aziendale e le rappresentanze del Consiglio regionale e dei Comuni del territorio.

Secondo un comunicato stampa del Comune di Fonte Nuova, la struttura, realizzata grazie a un investimento di circa 250mila euro finanziato dal PNRR, si sviluppa su una superficie di circa 200 metri quadrati ed è stata interessata da un intervento complessivo di riqualificazione che ha riguardato l’adeguamento e l’ammodernamento degli spazi, oltre all’introduzione di nuove dotazioni strumentali e tecnologiche.

La Casa della Comunità si configura come un presidio di riferimento per la presa in carico della popolazione di Fonte Nuova: un luogo in cui cittadini e cittadine possono accedere in modo più semplice e integrato ai servizi sanitari e sociosanitari, trovando risposte ai propri bisogni di salute attraverso un modello di assistenza multidisciplinare, continuativa, orientato alla prossimità e alla continuità delle cure.

Presso il presidio sono attivi il Centro Prelievi (lunedì e giovedì dalle 7:30 alle 10:00), l’Ambulatorio infermieristico (lunedì e giovedì dalle 11:00 alle 14:00), il PUA – Punto Unico di Accesso (giovedì dalle 8:00 alle 13:00) e lo sportello CUP (lunedì e giovedì dalle 7:30 alle 12:30).

La struttura ospita inoltre l’ambulatorio ginecologico, attivo dal lunedì al venerdì in orario mattutino e con aperture pomeridiane il lunedì fino alle 16:00 e il martedì fino alle 17:30.

Disponibile anche il servizio di vaccinazioni pediatriche per la fascia 0-6 anni (il lunedì e il giovedì dalle 8:00 alle 14:00) e l’attività di specialistica ambulatoriale di Cardiologia (giovedì dalle 8:00 alle 13:00).

Stando sempre al comunicato stampa, l’apertura della Casa della Comunità di Fonte Nuova segna un ulteriore passo avanti nel percorso di modernizzazione della sanità laziale, che vede nella capillarità dei servizi e nel potenziamento della medicina territoriale le sue principali linee guida.

Un risultato che conferma l’impegno di Regione Lazio e ASL Roma 5 nel valorizzare le risorse del PNRR, trasformandole in servizi concreti, efficienti e sempre più vicini ai bisogni reali delle persone.