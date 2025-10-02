TIVOLI – Si spoglia in strada davanti a una ragazzina, 61enne denunciato per atti osceni

I Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un 61enne italiano, con precedenti, per il reato di atti osceni, commessi nei confronti di una ragazza minorenne.

In particolare, nel pomeriggio di sabato 27 settembre l’uomo, mentre camminava lungo la via Tiburtina, nei pressi di via Cesare Augusto si è spogliato dei propri indumenti, mostrando le proprie parti intime ad una ragazzina, che in quel momento si trovava a percorrere il medesimo tratto di strada, intenta a portare a passeggio il proprio cane.

Immediatamente, le persone presenti, testimoni dell’atto osceno, hanno contattato il 112 descrivendo l’accaduto, consentendo così alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Tivoli di attivare prontamente il protocollo di intervento previsto.

In pochi minuti infatti, i militari dell’Arma sono giunti sul posto e, dopo aver ricostruito ed appurato la dinamica delittuosa, hanno identificato e condotto il 61enne in caserma, anche a sua tutela, in quanto già circondato da alcuni passanti accorsi poco prima.

La 17enne, in stato di agitazione, è stata trasportata, in via precauzionale, all’ospedale di Tivoli, dal quale, dopo esser stata dimessa, ha raggiunto la Stazione dei Carabinieri per sporgere querela, assieme ai propri genitori.

Il tempestivo intervento dei militari è stato decisivo per scongiurare il peggio, e testimonia la puntuale attenzione ed il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri alla tutela dei minori e delle fasce più vulnerabili.