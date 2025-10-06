Ha vinto 3 incontri e in finale ha ceduto soltanto davanti ad un avversario fortissimo e di un anno più grande.

Così ieri, domenica 5 ottobre, Oussama Bendenoun, 12enne di Guidonia, si è classificato secondo alle Qualificazioni al Campionato Italiano Esordienti di Karate organizzate dal Comitato Regionale Lazio FIJLKAM al Pala Bandinelli di Velletri.

Ben 61 società sportive presenti a una delle gare più impegnative dell’anno, quella che assegna il pass per il Campionato Italiano Esordienti che si asvolgerà al Pala Pellicone di Ostia il 25 e 26 ottobre prossimi.

La Società “Asd De Filippis” di Tivoli Terme ha partecipato nella categoria -38 chilogrammi con Oussama Bendenoun.

In 4 incontri l’allievo del maestro Alex Zuccheri e Michaela Di Desiderio ha espresso un ottimo karate perdendo la finale 2-1 e aggiudicandosi il titolo di vice campione regionale.

Il 15 giugno scorso Oussama Bendenoun si era classificato primo al Trofeo regionale Coni organizzato dal Comitato Regionale Lazio FIJLKAM sempre al Pala Bandinelli di Velletri, disputando una gara strepitosa e 5 incontri esaltanti nella categoria Under 14 – 38 chilogrammi del Kumite (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Gara dopo gara il piccolo Oussama dimostra di essere uno dei karateki più cristallini del panorama laziale.