A24, chiusure notturne nella tratta Tivoli-Vicovaro/Mandela

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, sulla tratta autostradale dell’A24 tra Tivoli e Vicovaro/Mandela saranno disposti i seguenti provvedimenti:
- dalle ore 22:00 dei giorni 6, 7 e 8 ottobre p.v. alle ore 05:00 dei giorni successivi sarà disposta la chiusura della carreggiata est (direzione A25/L’Aquila/Teramo) dell’autostrada A24 tra lo Svincolo di Tivoli e lo Svincolo di Castel Madama;
- dalle ore 22:00 dei giorni 6, 7 e 8 ottobre p.v. alle ore 05:00 dei giorni successivi, sulla carreggiata est dell’autostrada A24 tra lo Svincolo d’interconnessione A24/A1 e Tivoli, sarà disposto il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonn diretti verso A25/L’Aquila/Teramo;
- dalle ore 22:00 del giorno 9 ottobre alle ore 05:00 del giorno successivo sarà disposta la chiusura della carreggiata ovest (direzione Roma) dell’autostrada A24 tra lo Svincolo di Vicovaro/Mandela e lo Svincolo di Castel Madama.
Conseguentemente, dalle ore 22:00 dei giorni 6, 7 e 8 ottobre p.v. alle ore 05:00 dei giorni successivi:
- i mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonn diretti verso A25/L’Aquila/Teramo dovranno obbligatoriamente uscire presso lo svincolo d’interconnessione tra l’A24 e l’A1 per proseguire sulla carreggiata sud (direzione Napoli) dell’autostrada A1, uscire presso lo Svincolo di Ferentino e proseguire sulla SS214 e la SS690 Sora-Avezzano;
- per i restanti veicoli, sarà disposta un’uscita obbligatoria presso lo Svincoli di Tivoli, che potranno proseguire sulla SS5 Tiburtina/Valeria e usufruire dello Svincolo di Castel Madama per rientrare in autostrada A24; analogamente per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria di Tivoli e diretti verso A25/L’Aquila/Teramo sarà possibile usufruire dello Svincolo di Castel Madama tramite la SS5 Tiburtina/Valeria.
Inoltre, dalle ore 22:00 del giorno 9 ottobre alle ore 05:00 del giorno successivo, per i veicoli diretti verso Roma sarà disposta l’uscita obbligatoria allo Svincolo di Vicovaro/Mandela con rientro allo Svincolo di Castel Madama, percorrendo la SS5 Tiburtina/Valeria.