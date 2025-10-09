FONTE NUOVA – L’auto si schianta contro il muro: muore 83enne

Tragico incidente stradale oggi pomeriggio, giovedì 9 ottobre, a Tor Lupara di Fonte Nuova.

Secondo una nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, il fatto è avvenuto verso le ore13,40 all’altezza del civico 31 di via Fonte Lagrimosa.

Un uomo di 83 anni era al volante di una Nissan Micra, quando – per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Fonte Nuova – ha perso il controllo andandosi a schiantare contro il muro di recinzione di una palazzina.

Sul posto è intervenuta la squadra territoriale dei vigili del fuoco della Rustica e un’ambulanza del 118: i soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’anziano.

La dinamica è al vaglio degli inquirenti per stabilire le cause dell’accaduto.