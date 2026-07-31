GUIDONIA – Le tariffe Tari 2026 restano invariate: l’annuncio dell’assessora

Ieri pomeriggio, giovedì 30 luglio, il Consiglio comunale di Guidonia Montecelio ha approvato l’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2026, oltre alle tariffe della TARI.

L’assessora al Bilancio, Valentina Torresi, e Adalberto Bertucci capogruppo di FdI

Ad annunciarlo è l’assessora al Bilancio della Città di Guidonia Montecelio, Valentina Torresi.

“Un lavoro importante, che arriva dopo gli importanti risultati ottenuti in questi mesi – commenta la delegata – Ringrazio il Sindaco Lombardo per la fiducia, il Capogruppo di Fratelli d’Italia Adalberto Bertucci per essere punto di riferimento e stimolo nel fare sempre meglio, e Augusto Cacciamani, Presidente della Commissione Bilancio, per la collaborazione, e in ultimo, ma non per importanza, il Dirigente Floridi e tutto il personale degli uffici.

Oggi abbiamo messo un altro tassello nel nostro cammino”.

“Segnaliamo in merito ai provvedimenti di bilancio il lavoro che ha portato al recupero di risorse importanti per le casse comunali – prosegue l’assessora Torresi – 632 mila euro derivanti dallo sblocco dei conti correnti postali oggetto di pignoramenti e 241 mila euro da attività di recupero tributario presso l’Agenzia delle Entrate, importi precedentemente bloccati e recuperati grazie al lavoro dell’Ufficio Finanze e del dirigente”.

Buone notizie infine sulle nuove tariffe TARI, che per il 2026 risultano invariate rispetto allo scorso anno.

“Contenere le tariffe comunali o mantenerle invariate rispetto all’anno precedente per un Comune che abbiamo trovato in predissesto, è sempre un atto che dimostra l’attenzione di un amministrazione comunale verso i suoi cittadini – chiude Adalberto Bertucci, Capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio – Continuiamo, grazie al nostro assessore Valentina Torresi, che ha il nostro supporto e quello dell’intera maggioranza, a portare avanti una gestione finanziaria dell’ente improntata alla prudenza: stiamo costruendo le basi per dare solide fondamenta a tutte le iniziative ed i progetti previsti dal nostro programma di questo governo cittadino”.