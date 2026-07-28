TIVOLI – Il sindaco vieta i bagni nella piscina dell’hotel

Dalle analisi è emerso che i valori dell’acqua non sono a norma, per questo il Comune di Tivoli ha interdetto l’utilizzo della piscina di un albergo.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 220 firmata ieri, lunedì 27 luglio, dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.

L’atto è stato emesso a fronte della nota trasmessa ieri dalla ASL RM5, che ha accertato la non conformità dei parametri microbiologici a quelli stabiliti dall’allegato 1 tabella A della Delibera di Giunta Regionale numero 407 del 11 luglio 2006.

Dal provvedimento emerge che mercoledì 22 luglio il personale ispettivo del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) ha effettuato un sopralluogo presso la piscina dell’hotel ed ha eseguito dei prelevamenti di acqua che hanno evidenziato la non conformità dei parametri microbiologici.

La piscina sarà interdetta, fino al rientro nei limiti previsti, con attestazione di laboratorio accreditato, così come richiesto dal competente Dipartimento Prevenzione Servizio Igiene Pubblica.