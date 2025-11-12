MONTEROTONDO – Cristina Fidanza presenta il libro “Filomena. Quella che scrive come parla”

Sabato 15 novembre, a Monterotondo), alle ore 18, presso il teatro “Cantine Teatrali”, in Via Marsala 29, in collaborazione con la libreria UBIK, sarà presentato il libro “Filomena. Quella che scrive come parla” di Cristina Fidanza, edito da EMIA Edizioni.

Filomena Scipioni, che il pubblico ha conosciuto come Cristina Fidanza, torna a scrivere e, soprattutto, torna a sé stessa, con “Filomena (Quella che scrive come parla)”, in libreria a novembre, edito da EMIA Edizioni.

Dopo il suo romanzo d’esordio “Mi sono fatta menare”, che raccontava con crudezza e lucidità la sua relazione tossica e la sua dipendenza affettiva, questo nuovo libro è un passo ulteriore: più consapevole, più profondo, più libero.

Filomena si mette a nudo, racconta le sue ferite, le sue rinascite, l’amore per un padre, per una madre, per la vita.

Ma soprattutto, parla alle donne.

A quelle che ancora non si sentono abbastanza.

A quelle che si sono perse in un amore sbagliato.

A quelle che, nonostante tutto, continuano a cercare una sorellanza vera, concreta, possibile.

È una testimonianza forte e sincera, che non ha più bisogno di nascondersi dietro un nome d’arte. Perché oggi Filomena non interpreta più un personaggio: è tornata intera ed è pronta a raccontarsi.

Dialogherà con l’autrice l’Assessora Isabella Bronzino.

Leggerà brani tratti dal libro la libraia Giulia Cavallini.

Accompagnamento vocale a cura di Patrizia Pietrosanti.