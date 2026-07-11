MARCELLINA – Riqualificata l’ex scuola: da rudere a ostello per i pellegrini del Giubileo

Per anni ha rappresentato in modo plastico l’abbandono del patrimonio pubblico, ma ora l’ex scuola comunale di via delle Mortelle a Marcellina torna a vivere.

L’ingresso della scuola comunale riqualificata; sotto, com’era fino a un anno e mezzo fa

E’ stata infatti completata la riqualificazione dell’immobile comunale convertito in una Struttura Ricettiva grazie al finanziamento da un milione di euro assegnato a giugno 2023 all’amministrazione comunale guidata dall’ex sindaco Alessandro Lundini da parte dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni nell’ambito degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

Obiettivo del finanziamento era infatti la sua trasformazione in un ostello per i pellegrini e i visitatori in arrivo per il Giubileo.

Vale la pena ricordare che l’intervento di manutenzione straordinaria della ex Scuola comunale di Via delle Mortelle è stato eseguito dal “Consorzio Dea S.C.A.R.L.” di Roma, insieme alla “CO.GE.PRE Srl” di Palestrina, alle quali con la determina numero 12 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - il 13 febbraio 2025 era stato assegnato l’appalto da un milione di euro: le due imprese hanno proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa con un ribasso del 15,789% sull’importo dei lavori posto a base di gara per una somma complessiva lorda di 806.943, euro e 58 centesimi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’ex sindaco di Marcellina Alessandro Lundini e l’ex assessore Enrico Salvatori

“L’ex scuola comunale di via delle Mortelle, lasciata per troppo tempo al degrado, alle infiltrazioni, ai vandalismi e all’incuria, oggi si presenta completamente trasformata – spiegano l’ex sindaco Alessandro Lundini, l’ex assessore all’Urbanistica Enrico Salvatori e l’ex assessore ai Lavori pubblici Mario Cecchetti – Dove prima c’erano ambienti devastati, pareti rovinate, sporcizia e spazi inutilizzabili, oggi ci sono locali recuperati, aree comuni riqualificate, servizi nuovi, spazi esterni sistemati e una struttura finalmente restituita a una funzione concreta”.

Sopra, gli interni riqualificati della scuola; sotto, quando erano in balia del degrado

“Si tratta – proseguono Lundini, Salvatori e Cecchetti – di uno degli interventi più significativi portati avanti dall’amministrazione comunale, non solo per il valore economico dell’opera, ma anche per il significato politico e urbano che porta con sé.

In un paese piccolo come Marcellina, riuscire a ottenere un finanziamento di questa portata per recuperare un immobile abbandonato da anni non è un fatto scontato.

È il risultato di un lavoro amministrativo preciso, di una capacità di intercettare opportunità e di una visione che ha scelto di non arrendersi all’idea che certi luoghi dovessero rimanere ruderi per sempre”.

“L’intervento – aggiungono l’ex sindaco Lundini e gli ex delegati Salvatori e Cecchetti – ha riguardato il recupero complessivo dell’edificio comunale, con opere sulla copertura, sugli impianti, sugli infissi, sulle pavimentazioni, sugli spazi interni ed esterni, oltre all’installazione del fotovoltaico e a un importante miglioramento dell’efficienza energetica.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Basta confrontare le immagini del prima e del dopo per capire la portata reale di questa operazione: non un semplice maquillage, ma una vera riqualificazione urbana”.

“L’ex scuola di via delle Mortelle era diventata negli anni uno dei simboli più evidenti del degrado – sottolineano ancora l’ex sindaco e gli ex assessori – Un immobile pubblico lasciato a marcire, sottratto di fatto alla comunità e trasformato in un vuoto urbano.

Oggi invece torna a essere uno spazio ordinato, recuperato, funzionale e pronto a ospitare una nuova destinazione.

Ed è proprio questo il dato che più colpisce: si è riusciti a restituire valore a ciò che sembrava definitivamente perduto, senza consumare nuovo suolo e scegliendo invece di recuperare e valorizzare ciò che già apparteneva al paese.

Per questo l’intervento di via delle Mortelle va letto non solo come un’opera pubblica, ma come un segnale politico e amministrativo preciso. In anni in cui troppo spesso si è detto che a Marcellina non si riusciva a cambiare nulla, questa operazione dimostra il contrario.

Dimostra che anche un immobile lasciato per anni all’abbandono può tornare a vivere, se c’è la volontà di lavorare fino in fondo e di trasformare il degrado in una possibilità concreta di rinascita.

Enrico Salvatori, ex assessore all’Urbanistica e alla Viabilità del Comune di Marcellina

Al di là delle polemiche politiche, resta un fatto difficilmente contestabile: l’ex scuola comunale che per anni è stata il simbolo dell’incuria oggi è stata riqualificata e restituita al paese.

E in un territorio che troppo spesso ha conosciuto l’abbandono di immobili e aree pubbliche, questo rappresenta un risultato destinato a lasciare un segno”.