CAPENA – Il Comune organizza “Presepi in Strada”: premi in natura per i progetti selezionati

L’obiettivo è valorizzare la tradizione popolare e religiosa del presepe e l’identità culturale del territorio.

Per questo l’Amministrazione comunale di Capena intende organizzare e promuovere l’iniziativa denominata “Presepi in Strada”, finalizzata a coinvolgere cittadini, scuole, associazioni, gruppi e attività commerciali nella realizzazione di presepi, esposizioni e installazioni natalizie lungo le vie e le piazze del territorio.

Lo stabilisce la delibera numero 114 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata giovedì 13 novembre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Roberto Barbetti.

Con l’atto viene approvata l’iniziativa “Presepi in Strada”, promossa nell’ambito delle manifestazioni culturali e natalizie 2025, e dato mandato all’Ufficio Cultura e Turismo di pubblicare l’Avviso pubblico per la raccolta delle adesioni e la cura degli aspetti promozionali e comunicativi.

Secondo la giunta, chiunque può partecipare gratuitamente.

L’organizzazione dell’evento sarà gestita direttamente dagli uffici comunali e finanziata con risorse provenienti dalla destinazione di erogazioni liberali di privati.

I progetti saranno valutati da una Commissione che deciderà sulla base di criteri quali la fattibilità e sicurezza dell’installazione, la qualità estetica e artistica, l’originalità e creatività, la valorizzazione del decoro urbano e delle tradizioni locali.

Stando sempre alla delibera, per i progetti selezionati è prevista la possibilità di premi in natura (prodotti tipici locali) ovvero, anche in alternativa, altre tipologie di riconoscimenti (targhe, piccole erogazioni in denaro, etc).