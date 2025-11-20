GERANO – Urbano Barberini presenta il libro “La bellezza nel destino”

Si intitola “La bellezza nel destino – Le api, il principe, l’eredità della famiglia Barberini”.
E’ il libro del nobile ed ex assessore alla Cultura di Tivoli Urbano Barberini che verrà presentato sabato 22 novembre alle Ore 18.00 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta, a Gerano.
L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “I Barberini tornano a Gerano”, un appuntamento storico e culturale di grande rilievo organizzato dal Comune di Gerano, dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta e dalla Confraternita Madonna del Cuore a 350 anni dalla visita del cardinale Carlo Barberini.
Gerano celebra questo importante anniversario con un incontro dedicato alla memoria, alla cultura e al legame tra il territorio e la storica famiglia Barberini.
In occasione dell’evento, l’Associazione Dimore Storiche Italiane – Gerano presenterà il libro di Urbano Barberini “La bellezza nel destino – Le api, il principe, l’eredità della famiglia Barberini”.
Interviene il Sindaco Danilo Felici.
Dialogano con l’autore Monsignor Giovanni Censi, Maria Antonietta Coccanari de’ Fornari e Tommaso Patrizi.
Un appuntamento aperto a tutti, dedicato a storia, arte e identità del nostro territorio.