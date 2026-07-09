TIVOLI – Città più pulita, 162 mila euro per il Centro di raccolta rifiuti a Bagni

Arriva un Centro di raccolta comunale dei rifiuti urbani a Tivoli Terme.

Lo stabilisce la determina numero 2084 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata venerdì 3 luglio dal dirigente del Settore Ambiente del Comune di Tivoli Matteo Neri.

Con l’atto vengono aggiudicati i lavori di costruzione del nuovo impianto alla ditta Pestozzi Alfiero di Palestrina per un importo totale di 162.447 euro e 49 centesimi, di cui 147.679,54 imponibili e 14.767,95 per IVA al 10%.

La ditta ha presentato un ribasso del 26,855% risultato il più vantaggioso per il Comune rispetto alle altre 4 imprese invitate alla gara.

Vale la pena ricordare che la nuova isola ecologica sorgerà in un’area di circa 2 mila metri quadrati di proprietà comunale destinata a “Verde pubblico attrezzato o sportivo” in via Orazio: sarà aperta dal lunedì al venerdì e presidiata da personale Asa, i cittadini potranno conferirvi rifiuti ingombranti, Raee, pneumatici, abiti usati, sfacci e potature, ma non rifiuti organici.

Il progetto del centro di raccolta è stato redatto dall’ingegner Pierluigi Pietrangeli per complessivi 267 mila euro, di cui 248.400 euro concessi da Città Metropolitana di Roma Capitale.