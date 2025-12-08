TIVOLI – “Natale Gentile” alla Scuola media Pacifici

Venerdì 6 dicembre al Teatro della Scuola Media Pacifici di Villa Adriana si è svolta la Giornata di “Natale Gentile”, iniziativa promossa dall’Associazione “La Voce dei Diritti”.

L’evento ha trasformato l’ambiente in un luogo di calore, condivisione e profondissima umanità: un pomeriggio magico per scoprire il potere delle parole gentili.

Ad animare il pomeriggio allietando i bambini e i tanti adulti presenti è stato il Mago Mario con lo spettacolo “Le parole gentili fanno magie”.

A seguire Babbo Natale ha consegnato agli alunni i certificati di Gentilezza.

Dopo una lettera commovente letta da Arianna, la mamma di Augusto, ragazzo di Villa Adriana scomparso a 18 anni per un incidente stradale, è intervenuta la psicoterapeuta e presidente dell’Associazione “La Voce dei Diritti”, Dottoressa Jessica Tani, che ha approfondito il tema delle parole-pugnale, degli effetti psicologici e neurologici del linguaggio violento, del modo in cui toni, gesti e intenzioni possano cambiare completamente il vissuto emotivo di chi li riceve.

A seguire, il Dottor Andrea Galanti, esperto di comunicazione, ha ampliato il discorso esplorando la comunicazione non verbale: come riconoscere i segnali di una relazione sana o tossica, come capire quando avvicinarci e quando proteggerci, come leggere un volto, un respiro, un movimento.

Il pubblico ha ascoltato con partecipazione e silenzio attento, mostrando grande sensibilità.

La giornata è proseguita con il momento dedicato a “Il Muro della Gentilezza”, dove adulti e bambini hanno scritto pensieri, desideri, parole di cura e incoraggiamento. Un vero mosaico luminoso.

A chiudere, il contributo artistico della Next Dance Studio di Villa Adriana, che ha portato sul palco coreografie intense e toccanti, trasformando emozioni in movimento.

Obiettivo dell’Associazione La Voce dei Diritti è stato quello di portare un messaggio chiaro: la gentilezza non è solo un gesto, è un modo di vivere e di incontrare l’altro.