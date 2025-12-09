GUIDONIA – Torna il Mercato Agricolo Natalizio al Parco Anna Bertucci

Una seconda edizione ancora più ricca della precedente.

Su queste premesse sabato 13 dicembre è in programma nell’area del Parco Anna Bertucci di viale Roma a Guidonia Centro il nuovo appuntamento con il Mercato Agricolo Natalizio, evento organizzato dall’Assessorato Agricoltura della Città di Guidonia Montecelio guidato da Valentina Torresi.

Gli stand apriranno alle ore 10: il mercato sarà aperto fino alle 17 e 30, con un programma per tutta la famiglia: prodotti enogastronomici locali, degustazioni, gonfiabili e attività per grandi e piccini, il tutto sotto la suggestiva luce delle illuminazioni natalizie.

“Ringrazio per il sostegno ed il supporto la Regione Lazio, Arsial e Confagricoltura – commenta l’assessora Valentina Torresi, Assessore al Bilancio, Finanze, Trasporti e Fondi sovracomunali e Agricoltura della Città di Guidonia Montecelio – Quello che abbiamo preparato è un Mercato Agricolo che dia spazio e valorizzazione ai nostri prodotti a km 0, occasione per agricoltori e contadini di proporre il frutto del loro lavoro e per i cittadini di sostenere con l’acquisto quello che rappresenta una importante fetta di ricchezza del nostro territorio.

Mi piace sottolineare come questo appuntamento stia diventando una tradizione per la città, che come tale stiamo arricchendo di anno in anno, per renderla sempre più attrattiva e per permettere a tutti di ritrovarsi sotto le luci del Natale per riscoprire il senso ed il valore della nostra comunità”.

“E’ importante evidenziare il sostegno che la Regione Lazio offre per questo genere di iniziative, una valorizzazione costante dell’agricoltura in perfetta scia con il lavoro che sta portando avanti l’Assessore al ramo Righini – aggiunge Adalberto Bertucci, Capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio – Un lavoro che nel nostro territorio stiamo declinando con attenzione e passione grazie a quanto sta portando avanti Valentina Torresi: questo evento ha una duplice importanza, certamente per gli operatori del settore, ma anche per le famiglie, che avranno modo di toccare con mano quanto l’agricoltura sia importante per la nostra Città”.