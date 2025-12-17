GUIDONIA – L’auto sbanda e si ribalta, conducente ferita in ospedale

Drammatico incidente stradale stamane, mercoledì 17 dicembre, a Guidonia Montecelio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano online Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 8,15 all’altezza del chilometro 6 di via Casal Bianco, la strada provinciale che collega Guidonia a Settecamini.

Una 30enne italiana al volante di una Fiat Punto procedeva nella corsia in direzione Roma, quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura: l’utilitaria ha sbandato, uscendo fuori della carreggiata e ribaltandosi.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Ssis) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio e un’ambulanza del 118 che ha trasportato la 30enne al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

La donna non sarebbe in pericolo di vita.

Stando ai primi rilievi della Polizia Locale, si tratta di un incidente autonomo senza il coinvolgimento di altri veicoli.

A causa del sinistro stradale si sono registrati rallentamenti nel traffico.