TIVOLI – Pusher ai domiciliari continua a spacciare cocaina, denunciato

Era ai domiciliari per scontare una condanna per droga, ma evidentemente non ha mai interrotto l’attività illecita.

Per questo ieri pomeriggio, martedì 16 dicembre, gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 39enne italiano già noto per lo stesso reato.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, già da qualche giorno non era sfuggito un movimento sospetto di persone che entravano ed uscivano dal portone di un palazzo nelle vicinanze di piazza Bartolomeo della Queva, nel centro di Tivoli Terme.

Così gli agenti della Squadra Anticrimine del Commissariato di Tivoli hanno iniziato un’attività di osservazione, riscontrando che alcuni assuntori di sostanze stupefacenti entravano in casa di un noto pregiudicato della zona agli arresti domiciliari.

A quel punto, è scattato il blitz, ma il 39enne non ha affatto agevolato l’accesso degli investigatori.

A seguito della perquisizione all’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti un bilancino elettronico di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente, un’agenda con appunti riconducibili alla vendita di sostanza e alcune dosi di cocaina.

Il pregiudicato è indagato in stato di libertà.