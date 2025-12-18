COLLEFERRO – Lotta alla droga: uno spacciatore arrestato e due assuntori segnalati

La settimana prenatalizia sta vedendo costantemente impegnati i Carabinieri della Compagnia di Colleferro nei servizi di controllo del territorio, per garantire maggiore serenità nel periodo festivo ai residenti dell’intera area di competenza.

In particolare, ieri sera, ad Artena, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile congiuntamente a quelli della Stazione di Carpineto Romano, nel corso di un controllo presso un’attività commerciale, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino romeno di 26 anni residente in Artena, il quale alla vista dei militari ha tentato di allontanarsi dall’attività e di disfarsi di un pacchetto di sigarette che deteneva.

L’uomo è stato quindi prontamente bloccato mentre il pacchetto di sigarette è stato recuperato dai militari. All’interno sono state rinvenute 23 dosi di cocaina pronte per essere cedute.

La successiva perquisizione estesa all’abitazione dell’uomo ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente del tipo marijuana, alcuni coltelli con residui di hashish nonché materiale idoneo per pesare e confezionare lo stupefacente, oltre a 2500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’uomo questa mattina è stato condotto presso il Tribunale di Velletri dove il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria 4 volte settimana.

Il dispositivo di prevenzione messo in campo dai Carabinieri ha consentito anche di segnalare una 40enne di Valmontone, trovata in possesso di una modica quantità di cocaina e un 59enne di Paliano che è stato sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcoolica.

L’attività di controllo dei Carabinieri nel complesso ha permesso di identificare 40 persone, di cui 4 sottoposti a misure restrittive, controllare 20 veicoli e 3 esercizi pubblici.

Eseguite inoltre due perquisizioni personali, ritirata una patente di guida e sottoposto a sequestro un veicolo per violazioni al codice della strada.

Nel contesto sono state elevate sanzioni per violazioni del Codice della Strada per un importo complessivo di 1.000 euro.