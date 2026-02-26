GUIDONIA – Alberi pericolosi, via al taglio di 32 pini a Colleverde

Il Comune di Guidonia Montecelio informa che questa mattina, giovedì 26 febbraio, è iniziata la rimozione di 32 alberi nelle località Colleverde e Colleverde II programmata nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo del patrimonio arboreo promosse dall’Assessorato all’Ambiente.

Le piante interessate sono state oggetto di specifiche perizie agronomiche e sono risultate appartenere alle classi di propensione al cedimento C/D (elevata) o D (estrema), condizioni che ne rendono necessario l’intervento per motivi di sicurezza.

Le verifiche sulla stabilità degli alberi ad alto fusto stanno interessando l’intero territorio comunale e proseguiranno nelle prossime settimane, al fine di ottenere un quadro completo dello stato delle alberature e intervenire, ove necessario, per garantire la tutela della pubblica incolumità.

Le piante rimosse saranno successivamente sostituite con altre più adatte al contesto urbano.