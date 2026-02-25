TIVOLI GUIDONIA – Due infortuni sul lavoro in poche ore, la Cisl: “La Asl assuma i tecnici della prevenzione”

In riferimento agli articoli TIVOLI – Operaio precipita da un’altezza di 3 metri e GUIDONIA – Incidente sul lavoro in officina, operaio ferito, da Dimitri Cecchinelli, Segretario CISL ASL RM5, riceviamo e pubblichiamo:
“Due gravi infortuni sul lavoro in poche ore, uno a Guidonia e l’altro a Tivoli.
È questo il bilancio drammatico di una giornata che riaccende i riflettori sulle condizioni di sicurezza nei cantieri edili del territorio della ASL Roma 5, troppo spesso lontane dagli standard normativi vigenti.
La CISL FP ASL Roma 5 esprime profonda solidarietà ai lavoratori coinvolti e alle loro famiglie, ma non intende fermarsi al solo cordoglio.
È il momento della denuncia.
Siamo stanchi di contare i feriti e i caduti su una ‘linea del fronte’ che non dovrebbe esistere.
Le condizioni di lavoro nei cantieri edili del nostro territorio sono spesso fuori norma con lavoro nero a profusione. Denunciamo con forza un sistema che sacrifica la sicurezza dei lavoratori sull’altare della velocità e del risparmio.
Oggi i Servizi di prevenzione sono sotto organico, l’impossibilità di garantire controlli capillari a causa di una cronica carenza di personale ispettivo.
La CISL chiede alla Direzione Strategica della ASL RM5 un Piano Assunzionale concreto, le indicazioni di settore della Regione Lazio avevano previsto per la ASL RM5, già da qualche anno, un numero di tecnici della prevenzione pari a quasi il doppio di quello attuale, oggi addirittura si rischia di perdere ulteriori unità per mancata immissione in ruolo come previsto dall’ art 30, comma 2 bis dgls 165 del 2001.
La stessa richiesta di impegno viene estesa formalmente anche alla Regione Lazio (Area Risorse del Personale), affinché sblocchi le procedure necessarie per potenziare gli organici.
Più controlli, più sicurezza, più ispezioni significano più vite salvate”.