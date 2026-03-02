MONTEROTONDO – Stadi comunali, via al bando per la gestione con le nuove tariffe

Il Comune di Monterotondo avvia l’iter per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi e approva le tariffe per l’utilizzo.
Lo stabilisce la delibera numero 70 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata all’unanimità dalla giunta comunale guidata dal sindaco Riccardo Verone.
Con l’atto viene disposta l’assegnazione temporanea in custodia e uso degli impianti sportivi comunali “Stadio Fausto Cecconi” e “Stadio Ottavio Pierangeli” alla ASD Real Monterotondo per garantire la continuità del servizio pubblico sportivo in attesa dell’aggiudicazione della gara da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale.
La partecipazione alla procedura è riservata a ASD, SSD, enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali e soggetti analoghi senza scopo di lucro, escludendo operatori economici puramente commerciali.
Con la delibera numero 70 inoltre la giunta ha approvato le tariffe per l’utilizzo dei campi sportivi comunali pienamente in linea con il mercato.
- – euro 70,00/ora per utilizzo stagionale del campo a 11;
- – euro 35,00/ora per utilizzo stagionale del campo a 5 e del campo a 8;
- – euro 120,00/ora per utilizzo saltuario del campo a 11;
- – euro 70,00/ora per utilizzo saltuario del campo a 5 e del campo a 8.
- – scuola calcio tariffa massima 700,00 € atleta/annuo.
