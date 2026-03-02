TIVOLI – Record di partecipazione al Trofeo Intercentri Nuoto

Domenica 1 marzo la Piscina Comunale di Tivoli ha ospitato la seconda tappa stagionale del Trofeo Intercentri Nuoto MSP Roma, registrando un record di partecipazione con oltre 300 atleti presenti.

Un risultato che conferma la costante crescita del movimento e l’entusiasmo che accompagna, stagione dopo stagione, il progetto promosso da MSP Roma, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

A nove anni dalla sua nascita, quella che era una scommessa si è trasformata in una realtà solida e strutturata, capace di coinvolgere numeri sempre più significativi e di rappresentare un punto di riferimento per le piscine e le società del territorio.

Le prime due tappe stagionali – lo scorso 25 gennaio al Forum Sport Center e quella di Tivoli – hanno raccolto complessivamente quasi 600 atleti, certificando un trend di crescita costante.

Grande soddisfazione anche per la società ospitante, ASD Swimming Club, che ha conquistato un prestigioso terzo posto nella classifica per società, a coronamento di una giornata intensa sotto il profilo sportivo e organizzativo.

«Complimenti a tutti: alle società, ai genitori e agli atleti per la partecipazione e l’entusiasmo dimostrato – ha dichiarato Rebecca De Tollis, consigliera MSP Roma –. Un ringraziamento speciale a Miriam Cardone per l’ospitalità della struttura: siamo felici di tornare qui per il secondo anno consecutivo e di trovare sempre grande disponibilità e collaborazione».

Il movimento è coordinato dal responsabile nuoto MSP Roma, Cristian Silvestro, insieme a un team di professionisti che cura ogni aspetto organizzativo: dal cronometraggio alla camera di chiamata, fino alla gestione e pubblicazione dei risultati.

Forte anche l’impronta educativa dell’iniziativa: tutti gli atleti ricevono una medaglia di partecipazione, oltre ai tradizionali riconoscimenti individuali e ai premi riservati alle prime tre società classificate per punteggio complessivo. Un modello che valorizza la crescita sportiva e la condivisione, promuovendo i principi dello sport come strumento di formazione.

Il prossimo e ultimo appuntamento è fissato per il 26 aprile al Centro Sportivo Le Cupole, pronto a confermare il trend positivo di un progetto che continua ad attrarre nuove società e a rafforzare la rete sportiva del territorio.

La tappa rientra inoltre nel percorso di selezione per la prima edizione degli Energy Games, in programma il 26 e 27 settembre alla Piscina Comunale di Anagni, organizzati dal Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva: un ulteriore traguardo per un movimento che continua a crescere, con basi solide e uno sguardo sempre rivolto al futuro.