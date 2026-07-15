FIANO ROMANO – Blitz nella centrale del falso: sequestrati 37 mila capi e accessori contraffatti

Quando hanno fatto irruzione si sono trovati davanti a una vera e propria centrale del falso.

Così i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Monterotondo hanno sequestrato oltre 37.800 articoli recanti marchi contraffatti presso un deposito di smistamento merci nella zona di Fiano Romano.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, mercoledì 15 luglio, dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, il blitz è scattato nell’ambito del controllo economico del territorio finalizzato al contrasto della contraffazione e alla tutela della sicurezza dei consumatori.

L’attività, svolta dagli investigatori diretti dal Capitano Federica Pastore, ha consentito di intercettare l’ingente quantitativo di merce prima che venisse distribuito su scala nazionale, disarticolando i canali di approvvigionamento e contrastando l’illecita penetrazione nelle filiere del commercio.

Nello specifico, l’intervento, eseguito presso un deposito di smistamento merci nella zona di Fiano Romano, ha permesso di individuare numerosi capi di abbigliamento, calzature e borse provenienti dalla Cina e pronti per la spedizione agli acquirenti finali.

I prodotti riportavano loghi falsificati di noti marchi del settore della moda e dello sport, tra i quali Amiri, Gucci, Prada, Nike, Adidas, Alexander McQueen, New Balance, Autry, Hermès, Yves Saint Laurent, Fendi e Chanel.

I soggetti responsabili sono stati conseguentemente segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, competente per territorio.

Stando sempre al comunicato delle Fiamme Gialle, la diffusione di articoli di abbigliamento contraffatti, agevolata dall’acquisto tramite piattaforme online ed e-commerce, presenta profili di particolare insidiosità.

L’eventuale impiego di materiali non certificati o potenzialmente tossici potrebbe infatti esporre gli utilizzatori a rischi per la salute, data la possibile non conformità della merce agli standard di sicurezza europei.

L’intervento si inquadra nel dispositivo di vigilanza e prevenzione messo in atto dalla Guardia di Finanza a tutela dell’economia legale, volto a monitorare i flussi distributivi lungo le intere filiere commerciali, a presidio della salute dei cittadini, del regolare funzionamento del mercato e delle imprese che operano nel rispetto delle regole.