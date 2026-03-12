TIVOLI – Navette gratuite per la Fiera di San Giuseppe

A Tivoli la Fiera di San Giuseppe quest’anno sarà ancora più facile da raggiungere.

In un comunicato stampa le Assessore Simonetta d’Ignazi e Clizia Lauri – con deleghe alla Viabilità e alle Attività Produttive – annunciano di aver predisposto delle navette gratuite che permetteranno a tutti i Cittadini di poter partecipare giovedì prossimo 19 marzo ad uno dei più importanti appuntamenti tradizionali di Tivoli, godendosi le numerose esposizioni presenti.

Una giornata in cui la Città sarà piena di stand gastronomici, artisti di strada, gruppi musicali, laboratori di pittura e didattici, affiancati da mostre di artigianato e molto altro.

Le navette saranno disponibile dalle ore 8 alle ore 20 in tre capolinea.

Il primo allo stadio Olindo Galli, da dove ogni 30 minuti partirà un bus per il Centro storico, facendo tappe alla fermata Cotral Arci, alla fermata Cotral di via Acquaregna e alla fermata Cotral di piazza Matteotti, per poi fare ritorno percorrendo via Empolitana fino all’intersezione tra via degli Arci e via degli Abeti.

La seconda navetta – anch’essa con partenze ogni 30 minuti – farà capolinea alla chiesa del Sacro Cuore di Gesù al Bivio di San Polo per poi transitare alla fermata Cotral di via Tiburtina Valeria, all’intersezione con via Monti Lucretili (La Crocetta) fino a piazza Massimo.

L’ultima navetta partirà ogni 60 minuti da via dell’Aeronautica nel quartiere periferico di Borgonovo, per transitare in via Lago Colonnelle, via Pio IX, via Tiburtina, alla fermata Cotral di Villa Adriana, all’intersezione con via della Sirena, e ancora alla fermata Cotral antistante lo stabilimento Yokohama, piazza Massimo, via Tiburtina, via Cesare Augusto e largo Ugo La Malfa.