TIVOLI – Attraversamenti senza segnaletica: sos dell’associazione per le vittime della strada

Il Comune di Tivoli istituisce la nuova disciplina al traffico su via di Ponte Lucano, una strada fondamentale nella viabilità di Villa Adriana.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 82 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata martedì 10 marzo dalla Comandante della Polizia Locale Eleonora Giusti e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ieri, mercoledì 11 marzo.

Col provvedimento viene istituita la segnaletica verticale ed orizzontale sul lato sinistro del tratto di strada compreso tra l’intersezione con via Maremmana inferiore e via Tiburtina.

Nel 2025 a segnalare la carenza era stata Enza Tripaldi, presidente dell’Associazione Famiglie di Angeli onlus, da anni impegnata nel sostegno alle famiglie colpite dalla perdita di una persona cara e nella promozione di azioni di prevenzione per evitare che altre vite vengano spezzate e che altre famiglie conoscano il dolore di una perdita evitabile.

In particolare era stata evidenziata la mancanza di segnaletica orizzontale per gli attraversamenti pedonali su Via di Ponte Lucano, per questo la Polizia Locale ha effettuato un sopralluogo accertando quanto segnalato dall’Associazione e riscontrando anche la mancanza di idonea segnaletica stradale verticale per indicare gli stalli di sosta presenti in loco.

L’ordinanza prevede l’installazione di segnaletica stradale verticale indicante Parcheggio e l’stituzione di segnaletica stradale orizzontale di attraversamento pedonale in prossimità del civico 16 e del civico 6.