A Guidonia Montecelio proseguono le iniziative in vista del Referendum del 22 e 23 Marzo prossimi, quando gli elettori saranno chiamati a decidere su separazione delle carriere e doppio Csm.

Da oggi, venerdì 13 marzo, in via delle Viole, a Colle Fiorito, apre un punto informativo a sostegno delle ragioni del NO al Referendum.

Si tratta di una iniziativa dei Consiglieri comunali del Partito Democratico di Guidonia Montecelio Emanuele Di Silvio e Rossella Nuzzo.

“Nel rush finale della campagna referendaria – spiegano i due consiglieri Dem – abbiamo deciso di attivare questo spazio informativo sul territorio dopo aver già aderito al Comitato per il NO di Guidonia Montecelio, con l’obiettivo di rafforzare l’iniziativa politica in città e dare ulteriore impulso alla mobilitazione contro una riforma proposta dal Governo Meloni che, a nostro giudizio, rischia di accentrare ulteriormente il potere dell’esecutivo e di alterare gli attuali equilibri istituzionali democratici e costituzionali.

Il punto informativo sarà un riferimento per tutti i cittadini che vogliono informarsi, confrontarsi e partecipare attivamente alla campagna referendaria nell’ultima settimana prima del voto”.