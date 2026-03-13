GUIDONIA – Un calcio al cancro: Pulcini in campo nel ricordo di Raffaela Rosamilia

Un pomeriggio di sport, memoria e solidarietà per ricordare Raffaela Rosamilia.

A distanza di un anno dalla sua scomparsa, amici, familiari e il mondo del calcio locale giovanile di Guidonia Montecelio si ritroveranno in campo per un evento dedicato alla sua memoria.

L’appuntamento è per domenica 29 marzo alle ore 9 presso il centro sportivo Centro Sportivo La Sorgente, dove si terrà un torneo dedicato ai più piccoli.

A sfidarsi saranno le squadre della categoria Pulcini 2015: Nova 7, Guidonia, Colle Fiorito e Lunghezza, protagoniste di una giornata all’insegna del gioco, dell’amicizia e del ricordo.

Raffaela Rosamilia ha lasciato il marito Gianpiero, per anni portiere del Villalba e oggi allenatore dei piccoli calciatori, e i suoi figli.

Per diversi anni ha lavorato come segretaria presso il centro sportivo dell’Ocres Villalba, diventando un punto di riferimento per tante famiglie e per i ragazzi che frequentavano l’impianto.

A promuovere l’iniziativa è anche la figlia, l’avvocata Tiziana Ronchetti, che ha voluto condividere un messaggio carico di affetto: «È un’occasione per ricordare la forza di mia mamma, la sua voglia di vivere.

Per raccontare un esempio positivo per affrontare anche i momenti più difficili con coraggio e gioia. Mamma sosteneva l’Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. Questa scoperta ha rappresentato per me la conferma di quanto desiderasse vivere: non si limitava a desiderarlo, ma si impegnava in prima persona guardando sempre al futuro e sostenendo la ricerca.

Chi vorrà potrà fare una donazione».

La giornata sportiva sarà dunque non solo un momento di ricordo, ma anche un’occasione per trasformare la memoria in un gesto concreto di solidarietà, nel segno dei valori che Raffaela ha sempre trasmesso: amore per la vita, attenzione agli altri e fiducia nel futuro.